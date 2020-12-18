Почти 30 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь на 19 декабря

В связи с благоприятными погодными условиями дорожная техника на улицах Барнаула в ближайшие сутки будет работать в режиме дежурства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в ночь на 19 декабря в работах по вывозу снега планируют задействовать 29 единиц снегоуборочных машин. В субботу днем, как ожидается, на линию выпустят до 36 спецмашин.

Барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.

Напомним, что для работы на федеральных трассах Алтайского края в зимнее время подготовили 522 дорожные машины.