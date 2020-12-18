Почти 30 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь на 19 декабря

В связи с благоприятными погодными условиями дорожная техника на улицах Барнаула в ближайшие сутки будет работать в режиме дежурства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в ночь на 19 декабря в работах по вывозу снега планируют задействовать 29 единиц снегоуборочных машин. В субботу днем, как ожидается, на линию выпустят до 36 спецмашин.
Барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.
Напомним, что для работы на федеральных трассах Алтайского края в зимнее время подготовили 522 дорожные машины.
Комментарии
Пора чистить Молодежную и строителей, ещё снега толком не было, а уже заужены снегом на пол полосы!!!
блиииин 30 машин...а я то надеялся...
ну 31, 31 дайте, да больше больше....
вы что реально пишите про то что люди выполняют свою работу?
а тогда где подобные репортажи про другие специальности кроме снегоуборочных*))