В Барнауле водитель упал в реку уходя от погони

Вечером 18 декабря очевидцы заметили в Барнаулке кроссовер. Машину окружали несколько автомобилей ДПС.

Оказалось, что водитель иномарки совершил аварию и скрылся с места происшествия. Через некоторое время полицейские нашли виновного, но сдаваться он не стал и попытался сбежать от правоохранителей. Закончилось все тем, что мужчина не справился с управлением и съехал в реку.

Как отмечают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул", даже после того как машина оказалась в речке, водитель пытался уехать от погони, но безуспешно.

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