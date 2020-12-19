Алтайская Росгвардия вошла в тройку лучших ведомств Сибири

По итогам 2020 года Управление Росгвардии по Алтайскому краю заняло третье место среди территориальных органов Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом рассказал замначальника управления Александр Сафонов.

Он отметил, что все задачи, поставленные перед личным составом, выполнены своевременно, качественно и в полном объеме.

Сотрудники спецподразделений из незаконного оборота изъяли 71 единицу огнестрельного оружия, свыше 28 тысяч штук боеприпасов, 9 тонн спиртосодержащей жидкости, значительные суммы денежных средств и большое количество биоресурсов.

Сотрудники охраны обеспечивают безопасность 18 тысяч объектов, пишет официальный сайт Алтайского края.