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Алтайская Росгвардия вошла в тройку лучших ведомств Сибири

, ИА "Амител"
Все задачи выполнены в полном объеме
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

По итогам 2020 года Управление Росгвардии по Алтайскому краю заняло третье место среди территориальных органов Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом рассказал замначальника управления Александр Сафонов.

Он отметил, что все задачи, поставленные перед личным составом, выполнены своевременно, качественно и в полном объеме.

Сотрудники спецподразделений из незаконного оборота изъяли 71 единицу огнестрельного оружия, свыше 28 тысяч штук боеприпасов, 9 тонн спиртосодержащей жидкости, значительные суммы денежных средств и большое количество биоресурсов. 

Сотрудники охраны обеспечивают безопасность 18 тысяч объектов, пишет официальный сайт Алтайского края. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.12.2020 11:08
- гость -

всех баб с дитями победили ?

19.12.2020 11:25
- гость -

Сотрудники спецподразделений из незаконного оборота изъяли значительные суммы денежных средств. Этим всё сказано.

19.12.2020 12:44
- гость -

"Пруды - короли! "
приписка снизу: гавна и пота.

19.12.2020 12:57
- гость -

обеспечивают безопасность 18 тысяч объектов
-----------
Жилищная инициатива уже давно бродячих собак использует для охраны. Зарплату платить собакенам не надо, еду на помойках добывают. Там где ЖИ строит, там и гавканье собак за километр.

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