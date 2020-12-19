Шестилетняя россиянка попала в список самых дорогих блогеров по версии Forbes

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых блогеров в мире. В список попала шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская.
На ее канал подписано более 190 млн подписчиков, а ролики девочки собрали 39 млрд просмотров. По данным журнала, за год она заработала 18,5 млн долларов. В 2019 году она уже попадала в список, заработав 18 млн.
Канал Анастасии называется Like Nastya. Это обычный представитель детского YouTube-контента. Ребенок просто рассказывает о своей жизни и занимается домашними делами.
Первое место занял Райан Каджи, который за один год заработал 29,5 млн долларов, пишет РБК.
Комментарии
39 млрд просмотров!Это вам не какой-нибудь персонаж,собравший миллионы просмотров ролика,в котором он рассказывает как на протяжении трёх лет его пыталась отравить боевым армейским веществом нервно-паралитического действия скомпонованная Путиным банда "Ядовитые гадюки."