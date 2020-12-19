Шестилетняя россиянка попала в список самых дорогих блогеров по версии Forbes

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых блогеров в мире. В список попала шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская.

На ее канал подписано более 190 млн подписчиков, а ролики девочки собрали 39 млрд просмотров. По данным журнала, за год она заработала 18,5 млн долларов. В 2019 году она уже попадала в список, заработав 18 млн.

Канал Анастасии называется Like Nastya. Это обычный представитель детского YouTube-контента. Ребенок просто рассказывает о своей жизни и занимается домашними делами.

Первое место занял Райан Каджи, который за один год заработал 29,5 млн долларов, пишет РБК.