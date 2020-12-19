Жительница Бийска насмерть забила соседку куском мяса

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование в отношении 47-летней жительницы Бийска. Ее обвиняют в совершении убийства.

По данным следствия, в один из дней августа обвиняемая взяла кусок мяса с костью и пошла к соседке. Из-за личной неприязни она избила 73-летнюю женщину. Обвиняемая наносила удары в область жизненно важных органов и от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

"В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Октябрьского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в СК.