78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет

До 2025 года в рамках всероссийской реформы первичного звена здравоохранения в Алтайском крае полностью перестроят 74 старых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и построят четыре новых. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным ведомства, сейчас в регионе насчитывается 93 медицинских организации первого уровня. Однако многие из них нуждаются в ремонте или постройке новых зданий.

"Например, в программе реформы первичного звена предусмотрено до 2025 года строительство 74 ФАПов взамен ветхих, плюс 4 ФАПа будут построены там, где раньше их не было", – рассказали в краевом Минздраве и уточнили, что всего в регионе насчитывается 851 ФАП, а модернизация затронет 8,5% из них.

Напомним, что реализация реформы первичного здравоохранения стартует с 1 января 2021 года. Из федерального бюджета Алтайскому краю на нее выделят 8,3 млрд рублей, 190,8 млн рублей направят из бюджета региона и 1,1 млрд рублей – из государственных внебюджетных фондов.