78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет

До 2025 года в рамках всероссийской реформы первичного звена здравоохранения в Алтайском крае полностью перестроят 74 старых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и построят четыре новых. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на краевой Минздрав.
По данным ведомства, сейчас в регионе насчитывается 93 медицинских организации первого уровня. Однако многие из них нуждаются в ремонте или постройке новых зданий.
"Например, в программе реформы первичного звена предусмотрено до 2025 года строительство 74 ФАПов взамен ветхих, плюс 4 ФАПа будут построены там, где раньше их не было", – рассказали в краевом Минздраве и уточнили, что всего в регионе насчитывается 851 ФАП, а модернизация затронет 8,5% из них.
Напомним, что реализация реформы первичного здравоохранения стартует с 1 января 2021 года. Из федерального бюджета Алтайскому краю на нее выделят 8,3 млрд рублей, 190,8 млн рублей направят из бюджета региона и 1,1 млрд рублей – из государственных внебюджетных фондов.
Комментарии
Постройка и модернизация это разные понятия! С чем связано такое направление - уничтожение фапов было ошибкой?!
пустая болтовня амика, воздух хорошо сотрясают
Нужны позитивные посты - читайте !
Ну да, а ещё дедушка Вова сказал, что к 2030 году все россияне станут богатыми ага.
Переоборудование посуда-центр тоже громко звучало! Волонтеры бросились помогать! Люди воспрянули духом! Но...
Читаем заголовки статей от Амика.
"В барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь на 1000 пациентов."
"Ковидный госпиталь в Барнауле откроют на базе "Посуда Центра"."
"Около 100 млн рублей потратят на переоборудование ТЦ "Геомаркет" в ковидный госпиталь"
Ну и где это всё? Там же будут и 78 ФАПов.
1125. Факт.