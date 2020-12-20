Барнаулец хотел заработать на бирже и лишился 2 млн рублей

39-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Горожанин нашел в интернете объявление о возможности заработка и вложился, поверив обещаниям о скором богатстве.
Он перешел по ссылке и перечислил со своего счета 13 тысяч рублей. В тот же день ему позвонил неизвестный, который представился менеджером биржи, и предложил осуществлять более крупные сделки.
Барнаулец создал на сайте личный кабинет и стал следовать указаниям "работодателя". В итоге он перевел более 2 млн рублей, но понял, что стал жертвой аферистов, когда менеджер попросил его заплатить 355 тысяч долларов "за налог".
В результате полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", сообщили в краевом ГУ МВД.
Комментарии
Дураков только так и можно лечить.
Пусть теперь его мусара повяжут, за не уплату налогов
И пусть расскажет, на допросе у кого 2000000 ₽ украл???
355000 долларов на налог?
25 миллионов рублей?
Ага, вот тут и прокол. Надо в рублях было просить)
а что, религия не позволяла человеку открыть брокерский счет в Сбере, Открытии или ВТБ? (Тинькоф не рассматриваю - тоже лохотрон)
Или просто барнаулец- это уже диагноз?
Пусть мусарам скажет где 2ляма взял?
значит лишние были