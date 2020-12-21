До -20 градусов и метели. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 декабря

Холодный день со снегом и сильным ветром установится в Алтайском крае в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, по краю температура воздуха в светлое время суток составит от -9 до -14 градусов, местами похолодает до -20 градусов. По востоку установится небольшой, в предгорьях умеренный снег, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами по югу порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле днем столбики термометров в среднем покажут от -12 до -14 градусов. Ожидается похолодание в течение дня. Временами небольшой снег, метель. На дорогах местами сильная гололедица. Скорость ветра – до 13 метров в секунду.