Тарифы на электроэнергию вырастут в Алтайском крае в 2021 году

С июля 2021 года максимальная цена за электроэнергию у жителей региона достигнет 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч). Об этом сообщает управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.
Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,67 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,5 руб./кВт⋅ч).
Тариф для сельского населения увеличится до 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).
Тариф для городского населения с газовыми плитами – 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).
Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений – 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).
Тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозных организаций, гаражных кооперативов – 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).
Как ранее писал amic.ru, управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов установило предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год, поставляемый компанией "Алтайкрайгазсервис".
Комментарии
Год в заголовке подправьте.
верным путем идем товарищи! впереди светлое и счастливое будущее!!!
Ну аот, действительно 2021 год будет лучше!)))
Все правильно, стабильность она такая..
да сколько можно! до костей скоро обгложут ненасытные
Когда нажрутся ужже?
спасибо тебе обнуленный
Предметом особой гордости нашей экономики является неуклонный рост тарифов!
А управление не хочет озвучить составляющую тарифа? Или сразу все увидят 200 - 300% накрутки...
Хоть одна хорошая новость!
Надо Караулову написать, чтобы расследование провел, в Смоленской области пошерстил тарифы на электроэнергию, теперь у губера проблемы, пора и за Алтайские взяться
роттенбергам бы помочь
А одн наскольо вырастет?В этом году с 15 руб скакануло до 670!!!!
не перестают о нас "заботиться". очередные успехи и прорывы . достали
Главный пациент и его сторонники критикуют СССР, а в СССР за 30 лет ни разу не повысили электроэнергию с 1961 по 1991 год, 2 копейки за квт.
великий же сказал, что в СССР ничего кроме калош не выпускали, наверное, поэтому и эл-во дешевое было.
21.12.2020 13:38
- гость -
великий же сказал, что в СССР ничего кроме калош не выпускали
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Изделие номер 2 выпускали еще по 2 копейки, это 2-4 нынешних рубля. Сейчас же презик дороже бутылки пива.
13:34
- гость -
Главный пациент и его сторонники критикуют СССР, а в СССР за 30 лет ни разу не повысили электроэнергию с 1961 по 1991 год, 2 копейки за квт.
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Ну вот смотри: Средняя з\п в совке 120(фантиков) рублей, умножаем на 100 копеек в рубле = 12 000коп. делим на 2 копейки = 6000кВч
На среднюю барнаульскую зарплату ~ 25000р можно приобрести 7142кВч
Вывод: Даже путинизм лучше совка.
21.12.2020 14:10
- гость -
Не Вы готовите данные для Президента?