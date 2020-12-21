Тарифы на электроэнергию вырастут в Алтайском крае в 2021 году

С июля 2021 года максимальная цена за электроэнергию у жителей региона достигнет 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч). Об этом сообщает управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,67 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,5 руб./кВт⋅ч).

Тариф для сельского населения увеличится до 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).

Тариф для городского населения с газовыми плитами – 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).

Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений – 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).

Тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозных организаций, гаражных кооперативов – 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,29 руб./кВт⋅ч).

Как ранее писал amic.ru, управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов установило предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год, поставляемый компанией "Алтайкрайгазсервис".