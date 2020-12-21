Алтайским "черным копателям" впервые назначили уголовное наказание

В Алтайском крае "черных копателей" впервые привлекли к уголовной ответственности за незаконное проведение археологических работ. Об этом сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия (Алтайохранкультуре).

Установлено, что нарушители в мае 2020 года незаконно проводили с помощью металлоискателей археологические полевые работы на территории Заринского района.

Копатели нашли несколько предметов, представляющих историко-культурную ценность, в том числе железные удила с витыми грызлами и восьмерковидными внешними окончаниями, железное тесло с несомкнутой втулкой, железные наконечники стрел.

"Данные предметы датируются второй половиной IX – первой половиной X веков нашей эры и связаны со сросткинской археологической культурой, памятники которой распространены в степных и лесостепных районах Алтая", – уточнили в ведомстве.

Нарушителей задержали и привлекли к ответственности по п. "а" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ. Им назначили уголовное наказание с конфискацией незаконно приобретенных ценностей и орудия преступления – металлоискателя. Точный вердикт судьи в Алтайохранкультуре не уточняют.