Алтайским "черным копателям" впервые назначили уголовное наказание

В Алтайском крае "черных копателей" впервые привлекли к уголовной ответственности за незаконное проведение археологических работ. Об этом сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия (Алтайохранкультуре).
Установлено, что нарушители в мае 2020 года незаконно проводили с помощью металлоискателей археологические полевые работы на территории Заринского района.
Копатели нашли несколько предметов, представляющих историко-культурную ценность, в том числе железные удила с витыми грызлами и восьмерковидными внешними окончаниями, железное тесло с несомкнутой втулкой, железные наконечники стрел.
"Данные предметы датируются второй половиной IX – первой половиной X веков нашей эры и связаны со сросткинской археологической культурой, памятники которой распространены в степных и лесостепных районах Алтая", – уточнили в ведомстве.
Нарушителей задержали и привлекли к ответственности по п. "а" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ. Им назначили уголовное наказание с конфискацией незаконно приобретенных ценностей и орудия преступления – металлоискателя. Точный вердикт судьи в Алтайохранкультуре не уточняют.
Комментарии
Если "белым" копателям некогда, работают "черные" копатели.
На своей земле живём - ни деревце срубить, ни железку выкопать. А кто-то рубит, выкапывает, вывозит без всякой меры. Так чья эта земля, наша, или этих, которым всё можно?
21.12.2020 15:03
За правду
Всем нельзя дать всё - так как всех много, а всего на всех мало
на охраняемые территории залазить не надо
Про памятник тут речи вообще нет, просто ржавые железки зря в карман сложили. Пусть бы дальше ржавели и ждали белых копателей )))
ну да, пусть лучше все окончательно в земле сгниёт
Сам не ам и другим не дам.
Давно бы приняли закон о любительском поиске с металлодетектором, как это сделано в той же Европе. Там любители не копают ни курганы, ни могилы. Этим занимаются археологи. А они чисто по полям ходят или по частным владениям с согласия хозяев. А тут просто пойдешь по распаханному полю, найдешь деньгу царскую и уже уголовку шьют. За что? Она бы там сгнила благополучно.
Ну хоть благодаря Чёрным копателям какая-то история останется, а то как ни посмотришь сюжеты о находках Белых копателей - археологов, Они кроме керамики и костей вообще ничего не находят ! Металлодетекторами вообще не пользуются ? или в курганах нет ничего ?)))