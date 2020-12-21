В Алтайский край идут 35-градусные морозы

К концу рабочей недели в Алтайском крае установится морозная погода. Температура воздуха в ночные часы местами упадет до -35 градусов. Об этом amic.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС.

Днем 23 декабря и в ночь на 24 декабря в крае ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые с большой вероятностью перейдут в штормовую погоду.

"В середине недели североатлантический циклон принесет обильные снегопады, а вместе с ними и сильный порывистый ветер, что обусловит метели, снежные заносы и гололедицу на дорогах", – сказала Людмила Сырых.

Поэтому автомобилистам рекомендуют по возможности воздержаться от загородных поездок на этот период.

А вот с 24 по 25 декабря в Западную Сибирь переместится антициклон, который принесет с собой тридцатиградусные морозы. По предварительному прогнозу, в ночные часы столбики термометров покажут -25...-30 градусов, местами до -35 градусов. А днем температура воздуха будет колебаться от -22 до -28 градусов.

Предварительно, такие морозы продержатся до понедельника, 28 декабря.