В Алтайском крае за все время пандемии коронавирусом были инфицированы более 2800 медиков. Из них непосредственно от ковида скончались 16 человек. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 21 декабря, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По словам министра, по каждому случаю заражения медработников COVID-19 проводится служебное расследование. В нем участвуют специалисты Роспотребнадзора, а также представители ФСС.
Дмитрий Попов отметил, что за весь период пандемии в Алтайском крае скончались от ковида 16 медработников. При этом страховая выплата была сделана только в одном случае. По остальным продолжается расследование, так как медработник мог заразиться и вне своей профессиональной деятельности, резюмировал министр здравоохранения.
Комментарии
Позор! Расследуют они!)))) То, что медики СКОРЕЕ ВСЕГО заражаются в процессе профессиональной деятельности, просто априори не может вызывать сомнение!
Одному заплатили из 16. Это вся правда, которую нужно знать о ковидных выплатах.
а от осложнений еще 3 раза по столько же
что б ты подавился этими выплатами, стыдоба
Позор министру.
Вот такие они министры.
И льготных лекарств в декабре мы не дождались! Больные день-два без этих препаратов жить не могут! Он в Красноярске льготное обеспечение провалил, так Томенко сюда его вызвал
Медики герои России