В Алтайском крае за все время пандемии коронавирусом были инфицированы более 2800 медиков. Из них непосредственно от ковида скончались 16 человек. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей 21 декабря, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По словам министра, по каждому случаю заражения медработников COVID-19 проводится служебное расследование. В нем участвуют специалисты Роспотребнадзора, а также представители ФСС.

Дмитрий Попов отметил, что за весь период пандемии в Алтайском крае скончались от ковида 16 медработников. При этом страховая выплата была сделана только в одном случае. По остальным продолжается расследование, так как медработник мог заразиться и вне своей профессиональной деятельности, резюмировал министр здравоохранения.