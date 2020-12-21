Храм XlX века выставили на продажу на Avito из-за долгов собственника

Белевская епархия РПЦ и региональный комитет по охране памятников выясняют законность выставления на продажу через Avito храма Димитрия Солунского, построенного в XIX веке. Здание и участок в селе Завалово Тульской области решили реализовать из-за банкротства собственника.

Как пишет "Интерфакс", здание и участок храма Димитрия Солунского общей площадью более 166 квадратных метров выставили на продажу через интернет-площадку Avito. Первоначальная стоимость здания оценивалась в 450 тысяч рублей, однако сейчас объявление снято с публикации.

"Мы занимаемся этим вопросом совместно с региональным комитетом по охране памятников. Уточняются статус здания и законность такой передачи от собственника к собственнику", – сообщил представитель Белевской епархии.

Согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, сам храм сейчас используется под склад.