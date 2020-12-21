Вандалы разгромили недостроенный снежный городок в Камне-на-Оби

Строящийся снежный городок в Камне-на-Оби подвергся нападению вандалов, сообщает газета "Каменские известия".

Неизвестные лица разгромили архитектурные фигуры, попытались сорвать гирлянду, в результате чего подключенную к электросети проводку замкнуло.

"Всего планировалось создание нескольких цветных фигур из снега: Деда Мороза, Снегурочки, быка, крысы и цифр 2021″. Работы еще не закончены, а уже требуют восстановления, – уточнили в районном комитете по ЖКХ. – Кроме всего, когда срывали с елки гирлянду, ее замкнуло, провода поплавились".

Над оформлением праздничной площадки трудится художник из райцентра Тюменцевского района. На этот раз он восстановит изуродованный вандалами городок.

Но затем мужчина уедет и если группа неизвестных разрушит фигуры снова, то они такими и останутся до демонтажа городка, предупредили в районной администрации.

Стоит отметить, что предыдущий случай вандализма в каменском снежном городке случился ровно год назад – 21 декабря 2019 года. Тогда злоумышленники лишили головы, рук и орудия фигуру солдата-артиллериста.