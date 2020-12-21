Барнаулец прошел в сборную России для участия в чемпионате мира по лыжным гонкам

Барнаульский лыжник Никита Денисов благодаря выступлению на Всероссийских юниорских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени заработал возможность попасть в состав сборной России. Чемпионат мира среди юношей 19-20 лет и 21-23 лет пройдет в Финляндии.

"В спринтерской гонке классическим стилем сильнейший 18-летний алтайский юниор Никита Денисов оказался от пьедестала далеко, а вот в двух других попал на "цветочную церемонию": в гонке на 10 км свободным стилем занял четвертое место, а в гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта, которая прошла сегодня, 19 декабря, – шестое. Возможность попасть в сборную Никите дала гонка свободным стилем, так как ее бронзовый призер Александр Ившин еще и стал победителем в классике на 30 км", – пишет пресс-служба мэрии.

Спортсменов ждут учебно-тренировочные, а затем контрольные сборы, которые определят окончательный состав сборной России.