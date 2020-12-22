Мошенник обманул алтайских пасечников на 1,3 млн рублей

Россиянин размещал объявления об оптовой закупке меда и взял на реализацию порядка 10 тонн лакомства у поставщиков из Алтайского края, однако рассчитываться с ними не стал. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Подобные факты зарегистрировали в Шипуновском, Усть-Калманском, Волчихинском и Красногорском районах. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 45-летний мужчина. Его объявили в федеральный розыск и вскоре задержали в Новосибирске, где он работал отделочником.

Своей вины горожанин отрицать не стал, объяснив нелегальную деятельность тяжелым финансовым положением. В результате полицейские заключили мужчину под стражу и завели против него уголовное дело о мошенничестве. Сейчас выясняется, кто еще мог пострадать от действий подозреваемого.