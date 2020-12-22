Поток мигрантов в Алтайский край уменьшился на 5 тысяч человек

Алтайкрайстат опубликовал итоги миграционных процессов в регионе за январь-октябрь 2020 года. Согласно данным, отток населения по сравнению с прошлым годом значительно сократился, однако и в регион прибыло меньше людей.

Согласно статистике, опубликованной на сайте статоргана, за 10 месяцев в Алтайский край прибыло 24 143 человека, что почти на 5,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Из общего числа переехавших 16,8 тысячи прибыло из других субъектов РФ, а 7,2 тысячи – из других регионов.

При этом убыль населения путем миграции также снизилась, хоть и незначительно – на 1520 человек. В январе-октябре 2020 года регион покинули 25 663 человека, из которых 19 тысяч уехали в другие субъекты страны, а 6,5 тысячи – за границу.

Снизилась также и внутренняя миграция – в 2020 году поменять место жительства успели более 30 тысяч человек, что почти на 8 тысяч меньше, чем в прошлом году.