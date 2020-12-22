Более 2,9 млн заражений коронавирусом зарегистрировали в России

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 28 776 случаев инфицирования коронавирусом. Как пишет федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заражений достигло 2 906 503.
Первое место по суточному приросту удерживает Москва (+7237), второе – Санкт-Петербург (+3760), третье – Московская область (+1498). Алтайский край с 214 новыми случаями заболевания COVID-19 занимает 32 место по стране.
С выздоровлением выписали еще 24 158 человек, всего переболели 2 319 520 россиян.
С подтвержденным коронавирусом умер еще 561 пациент, всего за время пандемии в России зарегистрировано 51 912 летальных исходов.
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