Депутата АКЗС уволили с поста замглавы спортшколы за "прогулы" на работе

Руководство Каменской спортивной школы решило уволить депутата АКЗС Василия Железовского с поста замдиректора учреждения и заведующего бассейном "Аквамарин". Причиной для увольнения послужили постоянные "прогулы" депутата.

Как объяснил Железовский ИА "Банкфакс", руководство спортшколы пыталось распрощаться с ним еще в сентябре, и тогда его уведомили о сокращении должности, которое запланировали на 20 ноября. Однако в обозначенный срок этого не произошло, а в конце ноября депутат ушел на больничный.

"Выздоровел" Железовский 2 декабря, после чего 3 и 4 декабря не появился на рабочем месте, поскольку работал в округе как депутат. В понедельник, 7 декабря, Железовский присутствовал в суде, а 8 и 9 декабря он снова работал в округе.

В итоге, когда парламентарий пришел в спортшколу, чтобы отдать больничный лист, ему предложили ознакомиться с приказом руководителя учреждения Елены Букреевой, которая уволила его за отсутствие на рабочем месте 4 декабря. Железовский не стал подписывать приказ, посчитав его незаконным.

По его словам, в соответствии с законодательством он имеет право четыре дня в месяц работать в округе как депутат, уведомляя своего работодателя об отсутствии как до, так и после. Утром 4 декабря он передал Букреевой свое заявление, а руководитель письмо получила.

Позже Железовский получил по почте требования объяснить свое отсутствие на рабочем месте 3, 4, 7, 8 и 9 декабря, причем документ был подписан коллегиально, и среди подписавшихся есть пожилая работница бассейна, которая должна изолироваться дома из-за ковидных ограничений.

Таким образом, депутат считает свое увольнение незаконным и собирается оспаривать его в суде, если местные власти не разберутся в ситуации. На данный момент он уже обратился к новому главе Каменского района Ивану Панченко.