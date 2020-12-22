13% работников Алтайского края выбрали электронные трудовые книжки

Около 13% работников Алтайского края выбрали электронную трудовую книжку вместо бумажной, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос о переходе на такой формат обсуждали в ходе круглого стола в региональном управлении по труду и занятости населения. В нем приняли участие представители ПФР, Госинспекции и Фонда социального страхования.
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Алексей Хомутов рассказал, что уже 76% работников региона определились со способом ведения сведений о трудовой деятельности. Это на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по России.
Не представили ни одного заявления сотрудники 28% страхователей региона, частичные сведения получены от 39% работодателей. В бюджетной сфере электронный вариант трудовой книжки выбрали 7% работников, подавших заявления на крупных предприятиях – 9%.
Столь низкое количество сторонников нововведения эксперты объясняют опасениями граждан о сохранности электронных сведений и полноте учета в них информации о трудовой деятельности.
Напомним, что переход на цифровой формат хранения сведений о трудовой деятельности стартовал в России 1 января 2020 года. Сотрудник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление работодателю до конца года.
Выбрать вариант документа не смогут те россияне, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. Их сведения изначально будут вносить только в электронном виде.
Комментарии
>Столь низкое количество сторонников нововведения эксперты объясняют опасениями граждан о сохранности электронных сведений
Просто если ты сейчас откажешься от бумажной книжки, то больше не сможешь завести её обратно.
22.12.2020 20:14
Твайлайт Спаркл
До гробовой доски будете трястись над трудовой и сберкнижкой, бабуля?) Поди ещё до сих пор с бумажками ходите, в очередях стоите, оплачивая коммунальные?
23.12.2020 09:06
- гость -
Отказываясь от бумажной трудовой, ты соглашаешься с тем, что все данные будут только в ПФР. И если у них что-то пойдет не так, амба твоей пенсии. Как явлению. Давно на сайте ПФР в ЛК был? Там все со стажем и начислениями в порядке?)
Уряяяяяяя ды ды дыжытализация и мозк в смартфоне)