13% работников Алтайского края выбрали электронные трудовые книжки

Около 13% работников Алтайского края выбрали электронную трудовую книжку вместо бумажной, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопрос о переходе на такой формат обсуждали в ходе круглого стола в региональном управлении по труду и занятости населения. В нем приняли участие представители ПФР, Госинспекции и Фонда социального страхования.

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Алексей Хомутов рассказал, что уже 76% работников региона определились со способом ведения сведений о трудовой деятельности. Это на 12 процентных пунктов выше, чем в среднем по России.

Не представили ни одного заявления сотрудники 28% страхователей региона, частичные сведения получены от 39% работодателей. В бюджетной сфере электронный вариант трудовой книжки выбрали 7% работников, подавших заявления на крупных предприятиях – 9%.

Столь низкое количество сторонников нововведения эксперты объясняют опасениями граждан о сохранности электронных сведений и полноте учета в них информации о трудовой деятельности.

Напомним, что переход на цифровой формат хранения сведений о трудовой деятельности стартовал в России 1 января 2020 года. Сотрудник имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, а для перехода на новую систему необходимо подать письменное заявление работодателю до конца года.

Выбрать вариант документа не смогут те россияне, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. Их сведения изначально будут вносить только в электронном виде.