Свыше 100 млн рублей направили на ремонт 25 спортзалов в школах Алтайского края

Более 100 миллионов рублей направили на ремонт 25 школьных спортзалов в Алтайском крае в 2020 году. Как пишет пресс-служба регионального Минобрнауки, деньги выделили из краевого и федерального бюджетов в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" и инициативы губернатора Виктора Томенко "Алтайский край – поколение талантов".

В ведомстве отметили, почти по 4 млн рублей выделили на ремонт спортзалов в Шумановской школе Немецкого национального района и Черемушкинской школе Залесовского района.

"В ходе ремонта школьного спортзала проведены масштабные строительные работы. Произведен монтаж кровли, восстановлена отмостка вокруг здания спортивного зала, заменены плиты покрытий, проводка кабеля, розетки, выключатели, усилены металлической обоймой проемы, выполнены работы по замене полов в спортивном зале, установлены противопожарные двери, оконные блоки и светильники", – рассказали в министерстве.

Помимо этого, Шумановской средней школой получено 111 единиц спортивного оборудования на сумму более 200 тыс. рублей. А в Черемушинской средней школе Залесовского района сейчас идет демонтаж деревянного пола с залитием бетонного покрытия, ремонт отмостки и залив бетонного основания для резинового покрытия "Торнадо". На данный момент в учреждении уже установили противопожарные двери, настенную и напольную плитку.