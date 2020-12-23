В рубцовском отделе МВД обнаружили труп полицейского с огнестрельным ранением

Труп сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружили в Рубцовске 21 декабря. По данным СМИ, речь идет о старшем участковом, который работал в пункте № 3 городской полиции.
Как пишет "Комсомольская правда", погибшему было 38 лет, он работал старшим уполномоченным полиции с мая этого года. Полицейский был женат, но на момент гибели находился в разводе, у него остался семилетний сын. Через три месяца сотрудника правоохранительных органов должны были выписать уволить из полиции по выслуге лет.
По данным ИА "Банкфакс", в региональной пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт огнестрельного ранения, однако в Следственном комитете пока не прокомментировали ситуацию.
Комментарии
38 лет и пенсия. Офигеть, а остальным 5 добавили.
20 лет отработал. Идите в органы, кто мешает. Горячие точки посетите. И на пенсию.
ну вот, испортил родным праздник!
По странному стечению обстоятельств сегодня только разговаривала с таким пенсионером. И я согласна с гостем 8-44, но ключевое здесь "горячие точки!" Мне странно и непонятно, что большинство таких стражей порядка и автомата то не держали с своих руках, всю жизнь просидели в теплых кабинетах и собирали медальки и грамоты на праздники....а теперь пенсия в 41 год и 25 тыс. денег+ бесплатные санатории и т.д.и.т.п.. А тут горбатишься с 17 лет, расчитывала доковылять до пенсии через 7 лет, но тут наш верховный вождь решил, что я должна сдохнуть на работе...
08:44
- гость -
20 лет отработал. Идите в органы, кто мешает. Горячие точки посетите.
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Да знаю я, какие горячие точки вы посещали. У меня знакомый туда от семьи отдыхать ездил.
Есть такая пословица: Везде хорошо, где нас нет. В полиции сейчас большой "не комплект". Поэтому раз Вы считаете что там все очень хорошо и ранняя пенсия, "медальки, санатории и т.д.", идите трудоустраивайтесь. А то только рассуждать можете, о том чего не знаете.
Правильно пишите, только говорить могут что хорошо в полиции и зарплата и пенсия рано, так идите работайте в полицию. Только вас туда не загонишь метлой потому что там работать надо!!! Все кто говорит что в полиции хорошо и зарплата и пенсия сразу извиняюсь дураки.
09:04
Евгений
Есть такая пословица: Везде хорошо, где нас нет. В полиции сейчас большой "не комплект". Поэтому раз Вы считаете что там все очень хорошо и ранняя пенсия, "медальки, санатории и т.д.", идите трудоустраивайтесь.
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А правда ли, что в период с 09.00 по 09.30 вы становитесь ненатуралами в глазах начальника, а потом снова сотрудниками полиции?
23.12.2020 09:11
Гость
Только за то, что вы считаете всех инакомыслящих дураками, можно сделать вывод, что вы либо сам из этих органов, либо особа приближенная к ним. Знаю тетку одну, работала в милиции, бумажки оформляла. В декреты ходила, выводок свой на моря таскала, премии к праздникам выписывала, медальки себе вешала, да и про звание для себя любимой, не забыла...так что не надо говорить о том, что все дураки и никто ни чего не видит... А как вам наша поэтесса Ирина Вовк, которая своими ботоксными губами, нам про страсти-мордасти из ящика вещает? В чине генерал-майора! Вы ее в каких "горячих точках встречали?
09:23
гость 22
А как вам наша поэтесса Ирина Вовк, которая своими ботоксными губами, нам про страсти-мордасти из ящика вещает? В чине генерал-майора! Вы ее в каких "горячих точках встречали?
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Они хотят попасть в её горячие точки. Одно попадание - 30 дней боевых и пенсия три рубля от МОРФа.
23.12.2020 08:44
- гость -
20 лет отработал. Идите в органы, кто мешает. Горячие точки посетите. И на пенсию.
От ваших посещений трудящиеся победителям контрибуции платят и проигравшим заоблачные пенсии
23.12.2020 09:23
гость 22
В семье не без урода. Только в МВД таковых считаные проценты, а вот среди сетевых хомяков- 99,9% мелких мразёнышей.
23.12.2020 09:23
гость 22
Очередной диванный спец по горячим точкам.
МВД и ВС научился бы отличать.
23.12.2020 09:36
- гость -
Она работала опером в в столичном УБЭП. Надеюсь не нужно объяснять, что это.
Почистил пестик полицай...
а еще полицаи ужасно бухают, отчего у них психозы и депрессии и домашнее насилие.
и потом, как в Беларуси и Москве, их гоняют ломать кости мирным гражданам.
ну нафиг такую работу!
Она работала опером в в столичном УБЭП.
гыыы. и давно в столичном убэпе оперов стали в пресс-службы командировать?
09:39
- гость -
Иди пестик почисти, Уася-полиционер. Как прошла планёрка? Раны зализал?
Совестливый оказался
23.12.2020 09:36
- гость -
Уважаемый! ну зачем вы так о себе! и хомяком и мразенышем себя называете! Все пройдет!
А что касается считанных процентов....Напомните, как фамилия того защитника отечества, который квариту снимал, что бы деньги в нее складывать? А может ваши соратники по горячим точкам станицу Кущевскую годами крышевали? Ну это так, вместо утренней зарядки вам, тренировка памяти, так сказать....
А что, убийство даже не рассматривается?
23.12.2020 09:51
- гость -
Ты бы о своих соратниках рассказал, которые Меркель пятки целуют и позорятся на весь мир своими видосами.
10:07
- гость -
Ты бы о своих соратниках рассказал, которые Меркель пятки целуют и позорятся на весь мир своими видосами.
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И не только видосами! Они ещё газопровод хотят ей вкрутить, да вот никак не вкручивается, корыто-деньгоукладчик Акамедик Черский скоро сгниёт, один якорь останется.
23.12.2020 10:13
- гость -
Газопровод достраивает "Фортуна".
10:16
- гость -
Ну слава богу, что немцам пойдёт дешёвый хаз, ведь нам то он не нужен - угольком потопимся.
А правда ли, что в период с 09.00 по 09.30 вы становитесь ненатуралами в глазах начальника, а потом снова сотрудниками полиции?
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Я так понимаю вас ненатуралы интересуют? И до нас докатились...
Без длинных отпусков, премий в ноябре и бесплатных перелетов в полиции было бы совсем грустно работать(( Туда и с такими то преференциями никто идти работать не хочет. ЗП не такие уж и большие, как о них толкуют, а спрос и ответственность намного выше чем в комм.структурах.
ну что вы развели про пенсию МВД
ну точно так же и у врачей и в школах и на железной дороге и в связи, и в авиации , и в рыболовном флоте, и тд
вы чего пристали к МВД
23.12.2020 10:44
Гость
попробуй еще это перелет бесплатный оформить,если ты не главковский.
и премии в ноябре дают не всем не каждый год и не везде.
По этому нашу страну так и будут видеть в одном ряду с Зимбабве. Потому что мы все ждем каких то преференций! А если нам их не дают, значит мы либо сами их находим, либо не выполняем своих обязанностей. Не только работникам внутренних органов нужны преференции, но и врачам проктологам!
ну вот и до врачей дошли. еще одна категория, наравне с учителями, у которых зарплаты низкие, поэтому лечитесь сами и учитесь тоже
08:36 - гость -"38 лет и пенсия. Офигеть, а остальным 5 добавили."
В России законодательно повышен возраст молодежи – до 35 лет включительно. Такое положение содержится в законопроекте о молодежной политике в РФ, который Государственная дума приняла 22 декабря. Молодыми людьми считаются россияне в возрасте от 14 до 35 лет (раньше до 30 лет).
Так что всего-то 3 годика пробыл взрослым и поработать нормально в этом возрасте не удалось...
С увеличением возраста молодежи ждем новое увеличение пенсионного возраста?
Стресс от развода и кризис семилетних отношений
При всех "префиренциях" почему - то очереди нет ни в школы, ни в больницы, ни а полицию.
знаю тех , кто из коммерции ушел в полицию. мозги варят как надо, устроились хорошо, конечно есть ньюансы, зато при видимости работы бабалосы капают и пенсия скоро.
первое время даже прифигивали, какая толпа бездельников , которыеи прсто нихрена не делают, ноют что все плохо
как думаете, почему полиция на гражданке никому не нужна?
23.12.2020 12:49
Гость
При всех "префиренциях" почему - то очереди нет ни в школы, ни в больницы, ни а полицию.
потому что везде теплые места разобраны
почему полиция на гражданке никому не нужна?
---
прочитал несколько раз и так и не понял вопроса
Знал одну подполковницу, которая в 36 лет ушла на пенсию по выслуге лет.
Работала 14 лет в населенном пункте где год за полтора считается. Потом годик проработала в Барнауле в Индустриальном РОВД и получает огромную пенсию уже 19 лет. А ее одноклассницы еще 4 года должны трудиться до пенсии.
23.12.2020 13:10
гiсть
почему полиция на гражданке никому не нужна?
---
прочитал несколько раз и так и не понял вопроса
смысл в том, что бывшие полицейские , уволенные из полиции на гражданке никому не нужны, они ничего не умеют.
только охранниками, но там ЧСВ не позволяет
помница, при выборе профессии, папа мне сказал, в милицию только через мой труп.
23.12.2020 14:40
- гость -смысл в том, что бывшие полицейские , уволенные из полиции на гражданке никому не нужны, они ничего не умеют.
А кто то виноват, что они ничего не умеют!? не умеют водить машину? крутить гайки? замешивать раствор? ничего не понимают в электрике? не могут торговать? или вы думаете, что если кто то учился на агронома потом всю жизнь агрономом работают?
23.12.2020 13:58
- гость -
ты своей завистью весь монитор заплевала.
почему на севера она поехала, а не ты?
23.12.2020 14:40
- гость -
В прокуратуре круче))
23.12.2020 13:58
- гость -
... и получает огромную пенсию уже 19 лет...
Извините, "огромную" - это сколько? Тысяч 25? Это вы считаете огромной пенсией?))
23.12.2020 15:47
Гость Извините, "огромную" - это сколько? Тысяч 25? Это вы считаете огромной пенсией?))
Вы меня тоже извините, но в 36 лет, когда еще все дороги открыты, вы считаете постоянный доход в 25 тысяч это мало!? ты можешь спокойно искать себе работу, не понравилось- уйти , пытаться сделать карьеру и при этом ты понимаешь, что у тебя не копятся долги за коммуналку, кредит есть чем платить, да и с голоду ты не умрешь...
На днях, моей старшей сестре пенсию назначили в 12 600, я думаю, от 25 000 она не отказалась бы...
16:13, а ваша сестра где ни будь в бухгалтерии сидела на жо....пе ровно и чаи попивала?
16:26, нет очень много лет работала швеей в ателье, потом шила обмундирование для солдат на обе чеченские кампании..а уже когда почти ослепла и артрит начался работала в магазине продавцом, по 12 часов на ногах за прилавком стояла...
23.12.2020 16:13
гость 22
Причём ваша сестра всю жизнь работала и платила налоги, а он сидел на них и непонятно чё делал хорошо если не вредил ещё своими действиями.