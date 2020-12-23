В рубцовском отделе МВД обнаружили труп полицейского с огнестрельным ранением

Труп сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружили в Рубцовске 21 декабря. По данным СМИ, речь идет о старшем участковом, который работал в пункте № 3 городской полиции.

Как пишет "Комсомольская правда", погибшему было 38 лет, он работал старшим уполномоченным полиции с мая этого года. Полицейский был женат, но на момент гибели находился в разводе, у него остался семилетний сын. Через три месяца сотрудника правоохранительных органов должны были выписать уволить из полиции по выслуге лет.

По данным ИА "Банкфакс", в региональной пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт огнестрельного ранения, однако в Следственном комитете пока не прокомментировали ситуацию.