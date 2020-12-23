Госдума приняла закон о минимальной цене на сигареты

Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Об этом сообщает "Российская газета".

Единую цену будут рассчитывать на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Заниматься расчетом и публикацией будет Минсельхоз.

По формуле, предложенной депутатами, в 2020 году минимальная цена на пачку сигарет составила бы 89,75 рубля. С учетом повышения акцизов в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году – 111,98 рубля за пачку сигарет.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.