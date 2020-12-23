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Новости

Госдума приняла закон о минимальной цене на сигареты

, ИА "Амител"
Документ прошел сразу второе и третье чтения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Об этом сообщает "Российская газета".

Единую цену будут рассчитывать на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Заниматься расчетом и публикацией будет Минсельхоз.

По формуле, предложенной депутатами, в 2020 году минимальная цена на пачку сигарет составила бы 89,75 рубля. С учетом повышения акцизов в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году – 111,98 рубля за пачку сигарет.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.12.2020 10:04
- гость -

Как хорошо что 6 лет как бросил курить.

23.12.2020 10:17
- гость -

Не позавидуешь курящим.

23.12.2020 10:21
АБОРИГЕН

А попы до сих пор беспошлинно сигареты в страну завозят?

23.12.2020 10:26
- гость -

Байден, молю тебя - сделай так, что бы некурящие позавидовали курящим! Чем хуже, тем лучше.

23.12.2020 10:34
- гость -

10:21
АБОРИГЕН

А попы
-------
Нельзя не любить и не уважать попов и их верующих, попов и их верующих - нужно любить и уважать! Это закон, ст. 148 УК РФ!

23.12.2020 10:38
- гость -

По формуле, предложенной депутатами, в 2020 году минимальная цена на пачку сигарет составила бы 89,75 рубля.

из них 14,96 ндс, 53,42 акциз
чистая цена "товара" 21,37
)))

курильщик - поддержи рублем экономику страны, не сади самосад )))

23.12.2020 11:44
- гость -

10:38
- гость -
500 пачек в год - минимум! 500*53 = 26500 рублей акцизов в год! Ну и кто вякал про нагрузку на оптимизированную медицину? От каких болячек лечат курильщика?

23.12.2020 11:44
- гость -

Млин, НДС не плюсанул. Беда.

23.12.2020 11:57
-меcный-

Так скоро появятся сигареты метр в длину и 200 шт. в пачке.

23.12.2020 12:19
- гость -

Так скоро появятся сигареты метр в длину и 200 шт. в пачке.

не проканает

Сигареты, папиросы
1 966 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за 1 000 штук
)))

23.12.2020 13:39
- гость -

Бггг, в теме одни страждущие некурильщики.

23.12.2020 18:40
- гость -

И пoстоянно вылазят те, котoрые якобы брoсили. Да ни xрена вы не брoсили, вaм снится, чтo вы kурите. Почитaйте отзывы про сигареты, тaм основная масса отписывается: я брoсил и не жалею, тak нaхрена ты лезишь нa эти ресурсы?

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