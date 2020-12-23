Экс-главу алтайского центра туризма обвиняют в хищении средств на спасательный пост

Прокуратура Республики Алтай направила в суд дело бывшего директора АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления". Следствие обвиняет его в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на обеспечение мер безопасности на пляже озера Манжерокское.
Как удалось установить в рамках предварительного следствия, глава учреждения заключил два фиктивных договора с компанией, которая должна была организовать спасательный пост стоимостью 1,1 млн рублей.
Однако фактически фирма не оказывала услуг, а директор передавал в финансовый отдел фиктивные акты о выполненных работах, по которым в ООО переводились деньги. В последующем глава компании отдавал полученные средства руководителю центра туризма, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
Бывшему директору бюджетного учреждения предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"), а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств"). На данный момент дело передано в суд на рассмотрение.
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