Алтайский край вошел в список регионов с "высокой" прозрачностью закупок

Алтайский край занял 23-е место по уровню прозрачности закупок. Эксперты из проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" оценили уровень региона как "высокий".

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте проекта, всего край набрал 5 426 очков, что схоже с результатом Омской области (22-е место, 5 432 балла) и Хакасии (24-е место, 5 423 балла).

Лидером рейтинга среди регионов с "гарантированной" прозрачностью закупок стала Москва, второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ, а третье – Тамбовская область. Хуже всех ситуация с прозрачностью обстоит в Чеченской Республике – субъект занял последнее, 84-е место, с показателем 2 486 баллов и "низкой" прозрачностью.

В краевой столице, по оценкам экспертов, дела обстоят хуже – в списке муниципальных округов Барнаул занял 57-е место с результатом 4 108 баллов со "средней" прозрачностью. Лучше всех дела обстоят у МО Владивостока, Хабаровска и Ставрополя – города заняли первые три места с "гарантированной" прозрачностью.