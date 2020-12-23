Средний уровень зарплаты в Алтайском крае вновь снизился

Средняя заработная зарплата в октябре в Алтайском крае снизилась на 0,4% в сравнении с предыдущим месяцем и составила 30 208 рублей. Несмотря на это, при сопоставлении с прошлым годом оклады большинства трудящихся в регионе выросли.

Согласно информации статоргана, средняя заработная плата за первые 10 месяцев текущего года составила 28 999 рублей, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Отдельно зарплаты снизились в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве, в сфере электроэнергии, газа и пара, кондиционирования воздуха и в группе обрабатывающих производств.

Наибольший рост по сферам за 10 месяцев отмечается в производстве изделий из резины и пластмассы (28,1%), у почтальонов и курьеров (14,4%), в здравоохранении (13,1%), образовании (10%), а также деятельности водного транспорта и складского хозяйства (9,5%).

В абсолютном размере самые большие оклады в регионе получают работники отрасли воздушного транспорта (64 553 рубля), финансисты и страховщики (48 768 рублей), занятые в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (48 273 рубля).