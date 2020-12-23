Водитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил женщину

Водитель управления делами правительства Алтайского края 22 декабря сбил женщину во время рабочей поездки. ДТП произошло неподалеку от поселка Сибирская Долина.
Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", водитель сразу вызвал на место скорую помощь и полицию, а пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. В машине также находились два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия региона.
По предварительной информации, водитель перед выездом прошел медосмотр, был трезв, а нормы отдыха и работы были соблюдены. Авария произошла в условиях плохой видимости – темное время суток, сложная обстановка и метель. Самому мужчине 49 лет, из которых он 26 проработал в управделами региона.
На данный момент водителя отстранили от работы, проводится служебное расследование, делом также занимаются правоохранители. Руководство и сотрудники управления выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Комментарии
Все работают дистанционно. Какие выезды.
неслись поди под 150 км/ч как обычно они летают
Зачем нам такой подробный отчет?
неслись поди под 150 км/ч как обычно они летают
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При такой погоде это просто невозможно. А вот тормозной путь даже на скорости в 60 км увеличивается сильно. Так что не спешите обвинять водителя.
Подробный отчет потому что не обычный работяга сбил , а порядочный человек , и вез порядочных. И извиняются они не как все, а искренне.
А сколько лет погибшей? Странно, что не написали.. Или уже неважно?
23.12.2020 17:51
А зачем вы ему что-то доказываете?
По его комментарию видно, что человек недалёкий.
Вы хотите обучить уму-разуму всех недалёких?