Рыбак выехал на мотоцикле на лед и провалился в воду в Алтайском крае

Житель Усть-Пристанского района решил ночью проехать по льду на Оби и чуть не утонул. Мужчина проигнорировал знаки "Въезд на лед запрещен" и попал в полынью.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, мужчине удалось выбраться на лед, однако транспортное средство почти сразу же погрузилось в воду. Потеряв ориентацию и не зная, куда ему направляться, в 7:20 утра он позвонил по номеру 112, и на место отправились спасатели на снегоходах и полиция.

Сотрудникам МЧС удалось найти замерзшего мужчину, который объяснил, что решил таким образом поехать на рыбалку, хоть и знал о запрете выезда на лед. Неудачливого рыбака доставили домой в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи он отказался.