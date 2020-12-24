Госдума подняла возрастные рамки российской молодежи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении возраста российской молодежи до 35 лет. Такое изменение расширит возможности поддержки молодых людей.

Как пишет "Интерфакс", согласно данным комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи подобное расширение возрастной группы и унификация понятия на федеральном уровне увеличит количество россиян, которым доступны меры соцподдержки для молодежи на 12 млн человек. Ранее к данной группе относились граждане от 14 до 30 лет.

Отдельно законопроектом также предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения".