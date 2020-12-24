Госдума подняла возрастные рамки российской молодежи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении возраста российской молодежи до 35 лет. Такое изменение расширит возможности поддержки молодых людей.
Как пишет "Интерфакс", согласно данным комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи подобное расширение возрастной группы и унификация понятия на федеральном уровне увеличит количество россиян, которым доступны меры соцподдержки для молодежи на 12 млн человек. Ранее к данной группе относились граждане от 14 до 30 лет.
Отдельно законопроектом также предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения".
Комментарии
Пенсионный возраст теперь на 5 лет поднимут, раз народ молодеет. 200 лет назад в 35 лет дряхлый старик, сейчас молодежь.