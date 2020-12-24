Путин заявил о необходимости повышать МРОТ

Президент России Владимир Путин считает, что минимальный размер оплаты труда необходимо по возможности повышать.

Как пишет ТАСС, на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам глава государства напомнил, что недавно уровень МРОТ приравняли к прожиточному минимуму. По мнению Путина, это значительный шаг и в дальнейшем необходимо действовать "постепенно, поэтапно".

При этом президент подчеркнул, что МРОТ необходимо поднимать, и добавил, что он является минимальной выплатой, однако власти исходят из того, что "у семей есть дополнительные доходы".

Напомним, что с начала 2020 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 12 130 рублей, а с 2021 года значение увеличат на 262 рубля.