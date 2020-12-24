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Новости

Путин заявил о необходимости повышать МРОТ

, ИА "Амител"
По мнению президента, это надо делать осторожно и поэтапно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин считает, что минимальный размер оплаты труда необходимо по возможности повышать.

Как пишет ТАСС, на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам глава государства напомнил, что недавно уровень МРОТ приравняли к прожиточному минимуму. По мнению Путина, это значительный шаг и в дальнейшем необходимо действовать "постепенно, поэтапно".

При этом президент подчеркнул, что МРОТ необходимо поднимать, и добавил, что он является минимальной выплатой, однако власти исходят из того, что "у семей есть дополнительные доходы".

Напомним, что с начала 2020 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 12 130 рублей, а с 2021 года значение увеличат на 262 рубля.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.12.2020 08:07
- гость -

Минимальная оплата труда. Нет дворников, уборщиков, водителей, учителей, врачей тд. Есть очередь в депутаты.

24.12.2020 08:20
- гость -

Мне интересно, если наш пожизненный считает, что можно прожить на двенадцать-семнадцать тысяч в месяц, то почему депутаты получают по 500 000 рублей в месяц?
Давно пора их перевести на минимальную зарплату.

24.12.2020 08:36
- гость -

Мне интересно, если наш пожизненный считает, что можно прожить на двенадцать-семнадцать тысяч в месяц, то почему депутаты получают по 500 000 рублей в месяц?
Давно пора их перевести на минимальную зарплату.

Ты вишь какое дело - обнуленыш считает, что семьи имеют дополнительные источники дохода помимо минималки, а депутаны живут честно на зарплату. Из бункера виднее же

24.12.2020 08:38
- гость -

семнадцать тысяч в месяц
--------
По меркам ПУ, это уже средний класс. Т.е. чел может себе позволить пару раз съездить на море и менять раз в три года новый солярис.

24.12.2020 08:49
Потёмкин

24.12.2020 08:36
- гость -
Ну если этим тварям платят по 12 в месяц,но они всё ещё живы-всяко имеют дополнительный доход.

24.12.2020 08:51
- гость -

однако власти исходят из того, что "у семей есть дополнительные доходы".

ага, и их надо выявить и налогообложить )))

24.12.2020 09:11
- гость -

Полностью согласен с Владимиром Владимировичем.Именно по возможности и именно постепенно.

24.12.2020 09:22
- гость -

Почему тварям. Просто эти люди не умеют воровать. Например уборщица в универе нашла золотую цепочку и созналась. Ей суд будет и срок.

24.12.2020 09:39
- гость -

Всерьез кто-то подумал, что о заработке людей беспокоятся? да, если поднимут, то получать больше не станете. Я надеюсь, это понятно? а вот все отчисления в бюджет (налоги, фонды (наш любимый пенсионный, в тои числе) и прочие), штрафы и пени.
. Только и всего. Видимо не до конца задавили еще мелкий бизнес, шевелятся до сих пор...непорядок

24.12.2020 10:26
гость

Сам бы пожил на эти деньги со своей сворой. В конец уже обарзели, Сталина на них нет, всех к стенке поставить и показательно.

24.12.2020 10:39
- гость -

Сколько же людей их проклинает до седьмого колена.

24.12.2020 12:10
Мирный

Сколько интересно платят за гнустные кометы в адрес нашего президента

24.12.2020 12:44
Мирному

Платят только за хвалебные комментарии путину. Ибо никто в здравом уме не скажет про него ничего хорошего.

24.12.2020 13:31
- гость -

Главный пациент еще до 2000-х заработал несколько пожизненных сроков. Доказательств в Интернете достаточно. Интервью Березовского,Литвиненко, Немцова, Солье, Политковской,Илюхина. Все почему-то уже мертвые.

24.12.2020 16:27
АБОРИГЕН

В рядах путинского среднего класса грядёт пополнение.

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