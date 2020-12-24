ДТП заблокировало движение трамваев в Барнауле

Авария на трамвайных путях в Барнауле парализовала движение трамваев в районе перекрестка улицы Советской Армии и проспекта Коммунаров. ДТП произошло 24 декабря около 9 утра.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что стоят без движения как минимум четыре единицы общественного транспорта. Рядом с ними – легковой автомобиль с серьезными повреждениями передней части.

Подробности ДТП пока неизвестны. О пострадавших ничего не сообщается.