Антинаркотические отряды создадут в восьми городах Алтайского края

Волонтерские антинаркотические отряды сформируют в восьми городах Алтайского края в рамках проекта "Волонтерское антинаркотическое движение "Стопнаркотик", реализуемого на средства гранта губернатора Алтайского края.
Как рассказали в Краевом дворце молодежи, отряды сформируют в Барнауле, Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде. На данный момент с будущими борцами уже прошел онлайн-семинар, в котором приняли участие председатель всероссийского общественного движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов, руководитель Алтайского центра развития добровольчества Никита Федюнин и другие.
Как ранее сообщил amic.ru, 18 декабря барнаульские волонтеры вооружились баллончиками с краской, чтобы очистить город от надписей сомнительного содержания. Активисты при поддержке районной администрации и краевого Дворца молодежи посетили около 20 адресов в Железнодорожном районе, по которым были замечены тексты с возможной рекламой сайтов по продаже наркотиков.
Комментарии
Все это пустое. Только легализация. Но этого не будет.
Как они интересно с бандитами в погонах бороться будут?
Да и вообще, вроде-бы службы специальные есть для этого.
Но слово, волонтёр - все больше нравиться руководителям
Интересно а зачем вот это вот всё? Есть главное управление, федеральные службы, многочисленные отделы и отделения. Что, мало? Какие средства гранта губернатора? Нет никаких грантов, есть только деньги налогоплательщиков.
Дык, эта, а нельзя сменить тех правоохранителей т.н. которые не справляются со своими обязанностями?!
Всмысле не справляются ,все справляются . Унас нет службы по борьбе ,у нас служба только по контролю.