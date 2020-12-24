Антинаркотические отряды создадут в восьми городах Алтайского края

Волонтерские антинаркотические отряды сформируют в восьми городах Алтайского края в рамках проекта "Волонтерское антинаркотическое движение "Стопнаркотик", реализуемого на средства гранта губернатора Алтайского края.

Как рассказали в Краевом дворце молодежи, отряды сформируют в Барнауле, Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде. На данный момент с будущими борцами уже прошел онлайн-семинар, в котором приняли участие председатель всероссийского общественного движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов, руководитель Алтайского центра развития добровольчества Никита Федюнин и другие.

Как ранее сообщил amic.ru, 18 декабря барнаульские волонтеры вооружились баллончиками с краской, чтобы очистить город от надписей сомнительного содержания. Активисты при поддержке районной администрации и краевого Дворца молодежи посетили около 20 адресов в Железнодорожном районе, по которым были замечены тексты с возможной рекламой сайтов по продаже наркотиков.