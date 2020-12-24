Около 1,2 млрд рублей выделят на питание школьников Алтайского края в 2021 году

На реализацию проекта по бесплатному горячему питанию в школах Алтайского края в 2021 году выделят около 1,2 млрд рублей. При этом стоимость одноразового питания вырастет.

По словам начальника отдела организации общего образования оценочных процедур регионального Минобра Натальи Полосиной, с муниципалитетами "проведена большая совместная работа" и откорректировано меню, а пищеблоки приведены к санитарным правилам и нормам. Она отметила, что более 120 тысяч учеников начальных классов сейчас получают здоровое горячее питание.

Для тех, кто живет в интернате, власти организуют пятиразовое питание, одно из которых оплачивается из федеральных средств. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не находятся на интернатном обучении, предусмотрено двухразовое питание: один раз – за счет федерального бюджета, второй – за счет краевого.

Как отмечают в пресс-службе регионального Минобра, в декабре 2020 года школьники получают "дополнительную витаминизацию" – благодаря экономии средств во время увеличенных каникул в рацион включили соки, фрукты, свежие овощи и кисломолочную продукцию.