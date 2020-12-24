Пассажирский автобус вылетел в кювет в Барнауле

Автобус маршрута № 20 съехал в кювет в барнаульском поселке Лесном. Фото с места происшествия опубликовали на странице Barnaul.insta в Instagram.
На кадрах видно, что общественный транспорт серьезно завяз в сугробе. О пострадавших ничего неизвестно.
По словам барнаульцев, подобная ситуация происходит уже не первый раз.
"Дорога очень плохо почищена. Автобусы по Лесному очень часто ездят быстро. Вот результат. Не первый случай", – рассказала местная жительница.
В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что информации об аварии в ведомство не поступало.
Комментарии
Недалеко от автобуса ещё смертельное ДТП произошло. Один из участников "сам-гружу"
Отвратительно организованно движение по дороге в поселок Лесной.
водители автобусов №20 высаживает пассажиров прямо в сугробы под колеса автобуса , не чистят остановки совсем.
Водители не останавливаются даже у пешеходных переходов.
Смертельное ДТП и автобус в кювете -это результат наплевательского отношения администрации Индустриального района и ГИБДД к проблемам жителей п.Лесного Индустриального района г.Барнаула.