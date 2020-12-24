Свыше 160 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь на 25 декабря

В ночь на 25 декабря на дорогах Барнаула будет работать до 161 единицы снегоуборочной техники, 67 из которых – привлеченная от сторонних организаций. В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, а также лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, участков улиц Димитрова, Молодежной, Гоголя, Мерзликина, Партизанской, М. Горького, Папанинцев, Челюскинцев, Чайковского, Куйбышева, Малахова, Попова, А. Петрова и других", – сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим горожан призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к снегоуборочным работам.