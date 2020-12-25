Неоднократно судимый житель Алтайского края убил собутыльника журнальным столиком

Неоднократно судимый житель Камня-на-Оби признан виновным в убийстве местного жителя. Орудием стали кулаки, осколки стекла, журнальный столик и нож.

По данным следствия и суда, в конце июля 2020 года мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых в доме одного из приятелей. В процессе между ними произошла ссора, а гости не захотели уходить из дома.

В результате конфликт перетек в драку, в ходе которой злоумышленник избил хозяина дома кулаками, осколками стекла и журнальным столиком, после чего ножом нанес не менее двух ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался на месте.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, житель Камня-на-Оби уже был неоднократно осужден за причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал, однако суд принял во внимание все собранные следствия доказательства и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.