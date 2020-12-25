Алтайская пенсионерка скинула 30 тысяч рублей мошенникам с балкона

Рубцовская пенсионерка скинула неизвестным 30 тысяч рублей с балкона. По словам женщины, ей позвонил мужчина, который представился полицейским и сообщил, что ее дочь сбила человека, и чтобы решить проблему, ему нужны деньги.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 72-летняя женщина следовала инструкциям мошенника и в 23:00 сбросила с балкона своей квартиры сумку с деньгами человеку, который, недолго думая, скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").

В полиции напоминают, что в таких ситуациях стоит сначала позвонить родственнику или в полицию, чтобы подтвердить факт задержания.