Полицейские изъяли 1 млн рублей у продавцов суррогатного алкоголя в Бийске

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Бийские полицейские задержали группу лиц, которая занималась реализацией фальсифицированного алкоголя. Всего у злоумышленников изъяли более 500 бутылок продукции и около 1 млн рублей.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что группа лиц продает суррогатный алкоголь в Бийске.

В рамках расследования уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") сотрудники полиции при поддержке ОМОН провели обыски одновременно по четырем адресам. В ходе работы оперативники изъяли черновые записи, денежные средства в сумме более миллиона рублей и алкогольную продукцию.

Образцы изъятого спиртного направлены на исследование, расследование уголовного дела продолжается.