Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -47°С

Региональный ЦГМС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в выходные дни. Из прогноза следует, что особенно холодными будут ночи на 26 и 27 декабря.

Так, ночью 26 декабря похолодает до -38°С, а местами столбики термометров упадут до -43°С. Теплее всего будет по югу – до -30°С. Дневная температура составит от -29°С до -34°С (в южных районах – от -20°С).

Кроме того, синоптики предупреждают о сильной гололедице, а также изморози в утренние часы. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Ночью 27 декабря температура воздуха составит от -35°С до -40°С (от -29°С в южных районах). При этом местами может похолодать до -47°С. Днем будет теплее – от -31°С до -36°С. Осадков и сильного ветра в эти дни не предвидится.

В связи с таким прогнозом жителям и гостям региона не стоит пренебрегать правилами безопасности.