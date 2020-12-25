Глава Барнаула ввел режим повышенной готовности из-за морозов

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал документ о введении в краевой столице режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.
Особый режим будет действовать с 26 декабря 2020 года по 11 января 2021-го. Его введение мэр объяснил необходимостью "обеспечить защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий".
"Организовано круглосуточное дежурство руководителей администрации города, приняты оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, – уточнили в городской администрации. – Осуществлением сбора, анализа и обработки информации по проводимым мероприятиям, координацию действий сил и средств занимается управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула".
Главам районов поручено проработать с управляющими организациями вопросы очистки от снега придомовых территорий и кровель многоквартирных жилых домов, а также обеспечения беспрепятственного подъезда к социально значимым объектам и источникам противопожарного водоснабжения.
Кроме того, ответственным лицам поручено обеспечить своевременную очистку дорог и вывоз снега, отопление домов, охрану правопорядка и регулирование дорожного движения. Обо всех угрозах мэрия будет информировать на официальном сайте.
Комментарии
Сибирь. Все готовы.
На фото у него в кабинете 2 пожарных рукава??? Кто их разматывать будет. Пожсигнализация? Аварийные ключи?? Это что за кабинет такой???
Посмотрел еще раз, ошибся. 1 рукав, и ! огнетушитель.
У нас на работе такое только в фойе и на этажах,ближе к дверям на выход.
намек, что и ему скоро....на выход...
Гость 25.12.2020 15:22, так он и сидит в фойе у входа
ЭТО в конференц-зале
балбесы...
25.12.2020 16:48
- гость -
ЭТО в конференц-зале
балбесы...
Кто сделал ТАКОЕ фото, гнать в шею метлой. Да и редакция, что не понимает , что это руководитель города, и можно найти более приличное фото. Что снимок только один был сделан?
. Да и редакция, что не понимает , что это руководитель города, и можно найти более приличное фото. Что снимок только один был сделан?
На зеркало пенять - кпд ноль
Кто сделал ТАКОЕ фото, гнать в шею метлой.
Слава Ф., под фото указан источник. Разберись в своем хозяйстве сам.
На фото у него в кабинете 2 пожарных рукава???
Сомневаюсь. Вероятнее это замаскированный минибар
Кто сделал ТАКОЕ фото, гнать в шею метлой.
Мэра Барнаула с какого ракурса не фотографируй, а мэр Липецка всё равно не получится.
Такие фото говорят о низком образовании информаторов.
Есть отличное фото, где он пялит маску на глаза. А по пожарному рукаву поди коньячок напрямую подается