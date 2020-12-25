Глава Барнаула ввел режим повышенной готовности из-за морозов

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал документ о введении в краевой столице режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.

Особый режим будет действовать с 26 декабря 2020 года по 11 января 2021-го. Его введение мэр объяснил необходимостью "обеспечить защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий".

"Организовано круглосуточное дежурство руководителей администрации города, приняты оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, – уточнили в городской администрации. – Осуществлением сбора, анализа и обработки информации по проводимым мероприятиям, координацию действий сил и средств занимается управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула".

Главам районов поручено проработать с управляющими организациями вопросы очистки от снега придомовых территорий и кровель многоквартирных жилых домов, а также обеспечения беспрепятственного подъезда к социально значимым объектам и источникам противопожарного водоснабжения.

Кроме того, ответственным лицам поручено обеспечить своевременную очистку дорог и вывоз снега, отопление домов, охрану правопорядка и регулирование дорожного движения. Обо всех угрозах мэрия будет информировать на официальном сайте.