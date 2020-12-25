Метеорит весом в 10 тонн упал в Китае

В Китае неподалеку от города Юйшу с населением около 400 тысяч человек упал метеорит весом 10 тонн. В социальных сетях распространяются видеоролики очевидцев, которые засекли падающий объект.

"Свечение болида отмечалось довольно долго, около 30 секунд. Падение было не вертикальным, а под пологим углом вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Скорее всего, его найдут. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения", – рассказал агентству РИА Новости профессор корейского университета Евгений Зубко.

По его словам, радиус упавшего объекта около одного метра, а значит, его вес составляет около десяти тонн. Падение таких массивных объектов – довольно редкое явление, отметил ученый.