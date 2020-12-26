Сибирячка собирала деньги на похороны своего живого сына

35-летняя жительница Ангарска в социальных сетях собирала деньги на похороны своего сына. Оказалось, что мальчик жив.

"Помогите, кто чем может, у меня случилась трагедия, умер мой маленький сын, денег на похороны нет", – писала женщина в разных сообществах.

Ее знакомая одной из первых увидела сообщение и сразу перевела деньги, но позднее узнала, что мальчик жив и здоров. Разоблачив обман, неравнодушная женщина обратилась в полицию.

"Оказалось, что молодая мать состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. А ее семилетнего сына несколько месяцев назад забрали у нее и поместили в центр помощи семье и детям", – пишут в сообществе "Инцидент Барнаул".