Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле

В Барнауле аварийные бригады ведут работы по устранению сразу двух коммунальных аварий, сообщает пресс-служба мэрии в субботу, 26 декабря.
Так, на пересечении улиц 80-й Гв. Дивизии и Эмилии Алексеевой специалисты СГК устраняют повреждение на теплосети, повлекшее выход воды на проезжую часть. Отопление при этом людям не отключили.
Во втором случае авария произошла в частном секторе по адресу ул. Горно-Алтайская, 34. Без тепла остались 10 частных домов. Восстановить отопление планируют к 12:00.
Напомним, что днем ранее в Барнауле ликвидировали коммунальную аварию на улице Шукшина, из-за которой затопило проезжую часть.
Комментарии
Аварии есть всегда. Устраняют оперативно.
Сочувствую работникам, что устраняют аварии. Берегите себя!
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