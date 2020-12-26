Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле

В Барнауле аварийные бригады ведут работы по устранению сразу двух коммунальных аварий, сообщает пресс-служба мэрии в субботу, 26 декабря.

Так, на пересечении улиц 80-й Гв. Дивизии и Эмилии Алексеевой специалисты СГК устраняют повреждение на теплосети, повлекшее выход воды на проезжую часть. Отопление при этом людям не отключили.

Во втором случае авария произошла в частном секторе по адресу ул. Горно-Алтайская, 34. Без тепла остались 10 частных домов. Восстановить отопление планируют к 12:00.

Напомним, что днем ранее в Барнауле ликвидировали коммунальную аварию на улице Шукшина, из-за которой затопило проезжую часть.