Александр Лукашенко не будет прививаться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет делать прививку от коронавируса. По словам главы государства, его решение уже одобрил министр здравоохранения, пишет ТАСС.

"Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек — я уже министру сказал, он одобрил это, он же у нас старший — что я вакцинироваться, прививаться не буду", — сказал он во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Белорусский лидер также отметил, что весной в республике от ковида планируют привить порядка 1,2 млн человек. "Может, и два миллиона. В зависимости от того, как люди пойдут на это", — заметил Лукашенко, добавив, что главным принципом вакцинации будет добровольность, а желающим предоставят выбор из 5–6 вакцин.

В конце июля Александр Лукашенко заявил, что "на ногах" переболел коронавирусом. По его словам, симптомов болезни у него тогда не было.