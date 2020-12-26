Из барнаульского ТЦ "Огни" экстренно эвакуировали посетителей. Обновлено

Из-за сработавшей пожарной сигнализации в барнаульском торговом центре "Огни" экстренно эвакуировали часть посетителей. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает "Комсомольская правда".

Эвакуация затронула только кинотеатр. Остальные отделы работали в штатном режиме. На улицу вывели около 100 человек и запустили их через другой вход.

Примечательно, что в этот момент должны были начаться сразу несколько сеансов. Однако все произошло до начала фильмов, во время показа рекламы.

На вопросы посетителей администраторы разводили руками и не дали четкого ответа о случившемся. Не исключено, что это была учебная тревога.

Обновлено. Как сообщили amic.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС, в торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Спасателей на место не вызывали.