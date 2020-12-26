Вячеслав Франк исполнит желание 13-летнего барнаульца о настоящей гитаре

На площадке краевого отделения партии "Единая Россия" проходит всероссийская благотворительная акция "Елка желаний". В ней поучаствовали мэр Барнаула Вячеслав Франк, председатель гордумы Галина Буевич и секретарь местного отделения "Единой России" Юрий Еремеев.

Так, главе города достался шар с мечтой 13-летнего барнаульца Павла – мальчик мечтает о настоящей гитаре. Вячеслав Франк пообещал завезти подарок в ближайшее время. "Обязательно заедем к Павлу, подарим гитару и поздравим с Новым годом. Хочется пожелать, чтобы все новогодние желания нашей детворы всегда исполнялись, – отметил градоначальник.

Галина Буевич сняла с елки шар с мечтой 13-летнего Владислава о настоящем микрофоне, а Юрию Еремееву досталось желание 6-летнего Егора, который попросил большой игрушечный трактор. Эти ребятишки также получат подарки в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".