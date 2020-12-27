Житель Алтайского края без вести пропал вместе с автомобилем

В Алтайском крае пропал 56-летний житель райцентра Троицкого района Владимир Лобанов. Об этом сообщили в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".
По информации волонтеров, мужчина 23 декабря уехал из села на автомобиле Honda CR-V в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Сельчанин обычного телосложения, рост – 180 см. Волосы темные с проседью, глаза голубые, носит усы. На момент исчезновения был одет в камуфляжный костюм песчаного цвета.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8-800-700-5452 или 02 (112).
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23 августа или 23 декабря?