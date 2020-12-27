Холодильник с угощениями поставили на барнаульском Арбате

Необычное новогоднее украшение установили на улице Мало-Тобольской в Барнауле, сообщает группа "ТНТ | Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На пешеходной улице установили закрытый холодильник. Организаторы акции утверждают, что он наполнен угощениями для горожан.
Открыть его собираются через два дня. Точное время открытия пока неизвестно.
Желающим получить угощение рекомендовали не забывать о профилактических мерах: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Комментарии
Репортаж с мордобоя будет?
Холодильник... На улице -40 . Холодильник, чтобы еда не замёрзла?
27.12.2020 13:51
- гость -
В холодильнике до -25,организаторы греться будут.
Можно греться в нем. На улице - 40, а там +5.
При такой погоде можно просто шкаф с едой поставить
чайку горячего-это дело...с коньячком!
на весь Барнаул? Мелко плаваете, холодильник унесут...
"Открыть его собираются через два дня. Точное время открытия пока неизвестно."
На холодильнике написано: "2 января, 20:00". Вероятно, это и есть время открытия...
Очередь до пр. Ленина будет
Колхоз что ли? Выставили пустой холодильник - новость на весь город.