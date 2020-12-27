Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий покатались на снегоходах по Алтаю

Главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий поделился новыми снимками с отдыха на Алтае на своей странице в Instagram.

На кадрах можно узнать и бывшего футболиста сборной России по футболу, а ныне одного из тренеров ПФК ЦСКА Василия Березуцкого. В частности, он составил компанию Слуцкому в катании на снегоходах.

"Алтай. День снегоходов", – лаконично подписал снимки наставник казанского клуба.

Отметим, что после 19 туров чемпионата России ФК "Рубин" занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков. Казанцы выиграли восемь матчей, четыре сыграли вничью, а семь – проиграли.