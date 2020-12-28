Полицейские помогли жительнице Барнаула добраться домой на сломанном автомобиле

Жительница города в сообществе Barnaul22 поблагодарила полицейских, которые помогли ей добраться до дома. У ее машины сломался генератор, и девушка осталась на морозе.

По ее словам, ждать эвакуатор нужно было около часа, и она хотела воспользоваться услугами такси, но в этот момент к ней подъехал экипаж ДПС. Полицейские помогли ей зарядить аккумулятор и с мигалками проводили до дома, так как включить свет или аварийку горожанка не смогла.

"Я сама всегда стараюсь помочь людям на дороге в сложной ситуации, и немного обидно, что все проезжали мимо и никто не остановился, чтобы предложить свою помощь. И как бы ни говорили про наших сотрудников ДПС, но уже не первый раз на помощь приходят именно они!" – подытожила автор поста.