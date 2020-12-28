Полицейские помогли жительнице Барнаула добраться домой на сломанном автомобиле

Жительница города в сообществе Barnaul22 поблагодарила полицейских, которые помогли ей добраться до дома. У ее машины сломался генератор, и девушка осталась на морозе.
По ее словам, ждать эвакуатор нужно было около часа, и она хотела воспользоваться услугами такси, но в этот момент к ней подъехал экипаж ДПС. Полицейские помогли ей зарядить аккумулятор и с мигалками проводили до дома, так как включить свет или аварийку горожанка не смогла.
"Я сама всегда стараюсь помочь людям на дороге в сложной ситуации, и немного обидно, что все проезжали мимо и никто не остановился, чтобы предложить свою помощь. И как бы ни говорили про наших сотрудников ДПС, но уже не первый раз на помощь приходят именно они!" – подытожила автор поста.
Комментарии
Мужской поступок. Респект ребятам.
Каждый день наблюдаю как население БарнАула таскает друг друга на верёвке, но почему-то героев только из полицаев городят ?
28.12.2020 11:07
- гость -
Ничё! Скоро пойдете на поправку.
А мне вчера ключ мужчина в ларьке выточил. Представляете, вот так просто из куска металла и ключ. И теперь я не бездомный и не умру от холода.
Слава герою!!!
А ребята эти вряд-ли смогли бы
Помогай, подруга и не жди того же в ответ. А ДПСники молодцы!
Отдел пропаганды сам то в свои сказки верит???
Ни разу не встречал полицая который бы безвозмездно помогал трудящимся
Это какой-то очередной и бесполезный пиар пиар
28.12.2020 12:04
- гость -
Было зимой, остановились на отвилке дорог передохнуть. Проезжавший мимо экипаж ППС остановился. сотрудник подошел, узнал все ли нормально, не нужна ли помощь.
Был случай - сломались, хорошо хоть в городе. так же УАЗик милицейский проезжал мимо, зацепил и дотащил до дома. Так что зря Вы говорите, что не помогают. Спорить не буду, есть и такие сотрудники которые наплевательски относятся к работе, а по ним и судят обо всех...
есть и такие сотрудники которые наплевательски относятся к работе, а по ним и судят обо всех...
А есть и такие судильщики, которые кроме трамвая ни на чем не ездят. Но считают своим долгом в гайцов плюнуть.
Срубили ментики по палке , ну хоть так , коль реально поймать ни кого не могут